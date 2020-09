An einer Ampelanlage an der Ecke Mainzer Straße/Gersweilerweg hat es am Sonntagabend gekracht. Eine 20-jährige Autofahrerin musste gegen 20 Uhr an der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der 20 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden VW Jetta die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Hyundai Elantra auf. Der Aufprall war so stark, dass der Hyundai in den Kreuzungsbereich geschoben wurde.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Weil der Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß über Taubheitsgefühle in den Fingern klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Die Hyundai-Fahrerin blieb unverletzt.