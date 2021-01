Die Stadt Kaiserslautern erhält aus den Bund-Länder-Programmen „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ und „Lebendige Zentren“ sowie aus dem Landesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ insgesamt 5,96 Millionen Euro Städtebaufördermitteln.

Die Fördergelder fließen in die Fördergebiete „Kaiserslautern West, ehemaliges Pfaff-Gelände“ und „Aktives Stadtzentrum Kaiserslautern“ sowie in die 2020 neu in die Städtebauförderung aufgenommenen Gebiete der Sozialen Stadt „Kaiserslautern Einsiedlerhof“ und „Kaiserslautern Fischerrück“. Das hat Innenminister Roger Lewentz bei der Übergabe der Bewilligungsbescheide an Oberbürgermeister Klaus Weichel in Kaiserslautern mitgeteilt.

Die Förderung erfolgt laut Innenministerium überwiegend im Rahmen der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren, durch die die Stadt in der Förderperiode von 2018 bis 2021 den Höchstfördersatz von 90 Prozent in Anspruch nehmen kann. Kaiserslautern kann mit den Fördergeldern des Bundes und des Landes städtebauliche Maßnahmen in den Fördergebieten mitfinanzieren.

„Im Bereich des Pfaff-Geländes will die Stadt die Mittel in Höhe von 2,5 Millionen Euro hauptsächlich für Rückbaumaßnahmen sowie eine Bodensanierung einsetzen, während im Aktiven Stadtzentrum mit der ,Neuen Mitte’ die Umsetzung der zentralen Erschließungsmaßnahme im Vordergrund steht“, erläuterte der Minister. In den beiden Gebieten der Sozialen Stadt sind die Maßnahmen in erster Linie durch die weitere Vorbereitung der jeweiligen städtebaulichen Gesamtmaßnahme geprägt. Zum Teil sollen dort aber auch erste Bauarbeiten beginnen. Der Stadt Kaiserslautern stehen für die Bereiche Einsiedlerhof und Fischerrück jeweils 200.000 Euro Landesmittel zur Verfügung.

Die Städtebauförderung umfasst verschiedene Förderprogramme für unterschiedliche städtebauliche Herausforderungen. Mit den Programmen „Lebendige Zentren“ und „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ stehen Programme für die Erneuerung von Innenstädten und Brachflächen zur Verfügung. Der Schwerpunkt des Programms „Sozialer Zusammenhalt“ liegt dagegen auf der Stabilisierung und Aufwertung von sozial benachteiligten Stadt- und Ortsteilen. Das Angebot wird durch Investitionsprogramme für soziale Infrastruktur und Sportstätten ergänzt, erläutert das Ministerium.