Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag einer Zivilstreife auf der A63 und auf der A6 bei Kaiserslautern wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, überschritt er am Autobahndreieck Kaiserslautern die maximal erlaubten 100 km/h deutlich, als er mit 154 Stundenkilometern unterwegs war. Auf der A6, wo wegen Fahrbahnschäden auf einem Streckenabschnitt nur 80 km/h erlaubt sind, fuhr er anschließend 157 Stundenkilometer.

Auch in puncto Sicherheitsabstand zeigte der Mann auf der A6 bei Kaiserslautern-West riskantes Verhalten. Statt der laut Polizei erforderlichen 69 Meter betrug sein Abstand bei einer Geschwindigkeit von 138 Stundenkilometern lediglich 22,25 Meter. Dann wurde durch die Beamten des Zivilfahrzeugs noch eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h festgestellt. Die Messung ergab 188 Stundenkilometer.

Nach Angaben der Polizei erwarten den Fahrer ein Bußgeld im hohen vierstelligen Bereich sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.