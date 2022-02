In Kaiserslautern gibt es 60 Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, angefangen bei den Krippen für Kleinkinder bis hin zu Schülerhorten für 14-jährige Teenager, 3989 Plätze stehen dabei zur Verfügung. Im Vorjahr lag die Zahl bei 59 Kitas und Co., mit insgesamt 3901 Plätzen.

Mehr Kitas, mehr genehmigte Plätze, mehr Betreuungspersonal – auf diesen Nenner lässt sich die bundesweite Entwicklung bringen. Der Startschuss für diese Entwicklung fiel am 1. August 2013. Seitdem gilt für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ein bundesweiter Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Das hat die Entwicklung vorangetrieben. Letzter Stichtag, zu dem Daten vorhanden sind, ist der 1. März 2021. In Rheinland-Pfalz gab es an diesem Tag 2590 Tageseinrichtungen (darunter 44 speziell für unter Dreijährige). Im Jahr 2013 hatte es landesweit erst 2446 Kitas gegeben (54 für U3).

Für Kaiserslautern meldete die amtliche Statistik für den gleichen Zeitpunkt insgesamt 60 Tageseinrichtungen für Kinder. Genehmigte Plätze gibt es in den hiesigen Krippen und Kindergärten und anderen Einrichtungen mittlerweile 3989 für Mädchen und Jungs aller Altersgruppen. 957 Erzieherinnen und Erzieher, Praktikantinnen, Praktikanten und sonstige Personen kümmern sich um den Nachwuchs, pädagogisch geschult waren davon 711 Kräfte. 2017 gab es, bei gleichem Rechtsanspruch, 3864 genehmigte Betreuungsplätze und 943 Personalstellen. Damit hat die Ausweitung des Platzangebots in den Kitas auch in Kaiserslautern stattgefunden. Der Betreuungsschlüssel lag 2017 bei 4,1 Kindern pro Betreuungskraft. 2021 sind es 4,2 Kinder pro Betreuendem.

In Kaiserslautern gab’s im März 2021 zwei spezielle Krippen für unter Dreijährige, sowie 25 Kitas für Zwei- bis Achtjährige (ohne Schulkinder). Des Weiteren gibt es eine Einrichtung für die Fünf- bis Vierzehnjährigen und dazu gibt es noch 32 Tageseinrichtungen für Kinder aller Altersgruppen. Unter allen 60 Einrichtungen boten zudem zehn eine integrative Betreuung.