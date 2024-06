Beim Integrationslauf in Reichenbach-Steegen gingen am vergangenen Sonntag fast 300 Läufer an den Start. Neben dem Hauptlauf, der als Wertungslauf des Laufladen-Cups eine große sportliche Bedeutung hat, standen dabei insbesondere die Themen Integration und Inklusion im Vordergrund

„Der Integrationslauf ist inzwischen fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Es ist die sechste Auflage, zum zweiten Mal sind Start und Ziel hier am Sportgelände. Es ist eine tolle Gemeinschaftsveranstaltung,