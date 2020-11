Das Corona-Testzentrum am Warmfreibad ist weiter an drei Tagen pro Wochen geöffnet. Doch wie läuft es? Wie viele Abstriche wurden insgesamt genommen? Und wird der Betrieb nach wie vor von Menschen erschwert, die ohne notwendige Überweisung kommen?

Das Testzentrum am Warmfreibad hat eine Kapazität von etwa 300 Tests/Tag. In der vergangenen Woche fanden am Montag 128 Tests und am Mittwoch 106 Tests statt. Das erklärte die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Noch nicht eingerechnet sind die Tests vom vergangenen Freitag. Seit der Eröffnung am Montag, 26. Oktober, und bis 18. November wurden im Warmfreibad 2696 Abstriche genommen. Parallel zu den Testungen in Kaiserslautern werden seit 9. November montags, dienstags und donnerstags auch wieder Abstriche im Testzentrum Schwedelbach genommen, für das der Stadtverwaltung aber keine Zahlen vorliegen.

Ein Coronatest muss, am besten mit telefonischer Absprache, vom Hausarzt angeordnet werden. Er gibt die entsprechende und unbedingt notwendige Überweisung elektronisch an die Teststation weiter. Dennoch kamen bislang 290 Personen ohne Überweisung vorbei, so die Stadt. „Die Personen werden mittlerweile weggeschickt, da sich in der ersten Novemberwoche im Warmfreibad zeigte, dass sich die Testungen anders kaum bewältigen lassen.“ Damals sei direkt nachgesteuert worden, sodass die Personen nun schon frühzeitig aus dem Vorgang herausgefiltert und abgewiesen werden. „Der restliche Testbetrieb läuft dadurch größtenteils unberührt weiter.“ Daher nehmen die Verantwortlichen vor Ort dies auch nicht mehr als größeres Ärgernis wahr. „Es ist den Testpersonen bekannt, dass eine Überweisung/Anordnung vorliegen muss.“

Die bislang geltenden Öffnungszeiten am Warmfreibad reichen laut Verwaltung aus: Montag, Mittwoch, Freitag, 15 bis 18 Uhr.