Eine stattliche Summe von fast 27 Millionen Euro verschlingen die laufenden Sanierungsarbeiten am Westpfalz-Klinikum. Bis Mitte 2023 soll das Bettenhaus 8 mit der Liegend-Krankenzufahrt von Grund auf erneuert sein.

Anfang vergangenen Jahres hatten die Arbeiten begonnen. Zu einem großen Teil kommt die Sanierung dem Komfort der Patienten zugute. „Aus den bisherigen Dreibett-Zimmern werden Zweibett-Zimmer mit jeweils eigenen Toiletten und Duschen“, berichtet Rolf Crolly, Architekt und Leiter des Referats Bau am Westpfalz-Klinikum. Denn Ziel sei „nach Entkernung des Gebäudes ein grundsaniertes, modernes Bettenhaus“. Nach Abschluss der Arbeiten stehen Flächen für 158 Betten zur Verfügung.

Die Ebenen fünf bis acht werden als reine Bettenstationen genutzt werden; eine direkte Anbindung an die Kinderklinik gibt es auf Ebene zwei und vier, letztere dient ausschließlich als Bettenstation der Geburtshilfe. „Im obersten und untersten Stockwerk werden betriebstechnische Anlagen untergebracht sein“, auf der Ebene null die Nuklearmedizin und die neue Leitstelle Logistik. Ebenerdig mit der Aufnahmestation und der Liegendzufahrt wird zudem die zentrale Poststelle sein.

Bevor das Haus 8 nicht fertiggestellt ist, kann allerdings nicht mit den Arbeiten an der Zufahrt für die Notarztwagen begonnen werden, erläutert Crolly. Denn „ein Teilbereich der Zufahrt wird derzeit als Fläche für die Baustelleneinrichtung benutzt“.

Insgesamt kosten diese laufenden Baumaßnahmen 26,97 Millionen Euro, doch das Klinikum erhält dafür 18,714 Millionen Euro Fördermittel. Bereits in den vergangenen Jahren wurde einiges in die Klinik investiert. Ein Hybrid-OP, in dem durch moderne Technik Eingriffe mit minimaler Operationswunde möglich sind, schlägt mit 4,134 Millionen Euro zu Buche, 3,316 Millionen Euro bekam die Klinik zugeschossen.

Summen in ähnlicher Höhe musste das Westpfalz-Klinikum jedoch für weitere Technik und Modernisierung selbst aufbringen: Der Einbau zweier neuer Linearbeschleuniger für die Strahlentherapie, also zur Behandlung von Tumoren, verschlingt 3,9 Millionen Euro und zwei neue MRTs in der künftigen Radiologie sogar 4,9 Millionen Euro. Fast günstig muten da die Aufrüstung des bestehenden MRTs in Haus 7 für 474.000 Euro und die Neugestaltung des Eingangs der Ambulanz der Kinderklinik mit 55.000 Euro an.