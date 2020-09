Zum wiederholten Mal ist am Rathaus am Willy-Brandt-Platz eine Glasfassade beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter am Wochenende die Fassade mutmaßlich mit Steinen beworfen. Zuvor überstiegen sie vermutlich ein verschlossenes Geländer, um auf eine Treppe neben der Fassade zu kommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nun wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 16.40 Uhr, vermutet die Polizei, die Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, um Hinweise unter der Nummer 0631/369-2150 bittet.