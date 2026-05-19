George Orwells mahnende Fabel „Farm der Tiere“ als Stück schon ab zehn Jahren? Doch das geht, sagt sich das Team des Jungen Pfalztheaters (JUP). Premiere ist am 22. Mai.

George Orwells Roman „Farm der Tiere“ entstand 1945 und ist eine Allegorie auf die Entwicklung der Sowjetunion unter Stalin. Aufbereitet als Theaterstück für ein junges Publikum aber geht es vor allem um ein Thema: Gerechtigkeit. Und um die Frage, wieso das so schwierig ist, alle gleich zu behandeln und alle gleich wertzuschätzen. Auch die Frage, warum Macht korrumpiert, wird natürlich gestellt.

Ein Bauernhof in England ist Schauplatz, „Herren-Farm“ heißt er. Bauer Jones führt ihn mit harter Hand. Und er trinkt immer mehr. Der alte Eber Major versammelt die Tiere der Farm eines Abends um sich und hält eine aufrüttelnde Rede, in der er zu einer Rebellion aufruft und vom Traum spricht, dass alle Tiere gleich sind. Doch stirbt er bald, alles scheint den gewohnten Gang zu gehen. Als aber Jones schließlich im Rausch vergisst, die Tiere zu füttern, regt sich tatsächlich Widerstand. Jones wird vom Hof gejagt, alle Zeichen von Knechtung werden zertrampelt.

Neue Gebote

Die Schweine Napoleon, Quieker und Schneeball übernehmen nun die Führung. Sie stellen sieben Gebote des „Animalismus“ auf. „Alle Tiere sind gleich“, lautet das wichtigste. Andere erklären den Menschen zum Feind, daher solle auch kein Tier Kleidung oder Zierrat tragen – was der selbstverliebten Stute Molly, die gern Bänder trägt, gar nicht so recht ist. Zunächst läuft es gut mit der von den Tieren selbst verwalteten Farm. Doch bald werden die Schweine machtgierig, verhalten sich teils ebenso despotisch wie zuvor Jones und bürden den anderen Tieren viel zu viel auf.

Die Eingangszene von »Farm der Tiere« bei einer öffentlichen Kurzprobe auf der Werkstattbühne. Foto: Susanne Schütz

Regisseurin Anna Werner, die auch JUP-Leiterin ist, Dramaturg Philipp Matthias Müller und Ausstatterin Margrit Flagner konzentrieren sich in ihrer Inszenierung fürs Pfalztheater auf das Wesentliche des Stoffs und arbeiten mit einem Setting, das sein junges Publikum auch eigene Schlüsse ziehen lässt. Anfangs blickt das Publikum auf ein stilisiertes Holzhaus, das die Farm symbolisiert, rechts gibt es eine grüne Anhöhe.

Nur drei Schauspieler verkörpern alle Rollen: Philipp Adam ist der Eber Major, später das idealistische Schwein Schneeball, außerdem das Pferd Boxer – und wie seine Mitspieler auch der Erzähler der Geschichte. Bijan Alemi, Mitglied des Schauspielstudios, spielt das Schwein Qieker, den Bauern und – sehr liebenswert und sicher einige herzliche Lacher wert – das Pferd Molly, das sich so gern mit Bändern schmückt. Helena Vogel wiederum verkörpert das Schwein Napoleon und – mit anmutigem Wiehern – das ebenfalls kluge Pferd Kleeblatt, dazu auch mal einen Esel oder ein Huhn.

Eine Welt in rosa, gelb und grün

Die Verwandlung funktioniert ganz spielerisch: Margrit Flagner hat eine Bauernhofwelt in rosa, gelb und grün ersonnen. Die Schweine tragen stilisierte rosa Gesichtsmasken, die Pferde eine schnell abnehmbare gelbe Mähne und einen gelben Schweif. Hühner werden durch einen rosa Hahnenkamm symbolisiert. Dazu tragen alle Spieler Overalls und gelbe Schuhe. „Wir wollten keine realistischen Kostüme haben, sondern etwas Abstraktes“, erklärt Anna Werner bei den „Einblicken“ ins Stück.

„Es galt, einen schönen Unterschied zwischen den Tieren zu finden, vor allem im Körperlichen“, erläutert Philipp Adam, wie eine Überforderung der Kinder vermieden werden soll. So haben alle gemeinsam daran gearbeitet, „das Tierische in kleinen Gesten“ darzustellen. Und es gibt einladende Musik, vor allem aus dem Bereich Country, wobei Anna Werner sich an Beyoncés Album „Cowboy Carter“ orientiert hat.

Von Macht und Gier

Die Sprache sei bewusst nicht aktualisiert oder vereinfacht worden. „Wir möchten den Kindern schon auch etwas zumuten“, sagt Dramaturg Philipp Matthias Müller, zugleich sie nicht überfordern, sondern eher herausfordern: „Wir möchten sie anregen, ins nachdenken und ins Gespräch zu kommen.“ Das Stück zeige, „wie schnell Macht und Gier Besitz von einem ergreifen können und zeigt, wie schnell gemeinschaftliches Vertrauen ausgenutzt werden kann“, sagt Bijan Alemi.

Termin

„Farm der Tiere“ hat am Freitag, 22. Mai, um 10 Uhr Premiere auf der Werkstattbühne des Pfalztheaters Kaiserslautern. Pädagoginnen und Pädagogen können über www.pfalztheater.de Plätze für Klassen oder Gruppen reservieren. Anfragen zu begleitenden Angeboten wie Materialmappen, Workshops oder Stückeinführungen und Nachgesprächen sind bei jup@pfalztheater.bv-pfalz.de richtig adressiert.