Weil ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Enkenbach-ALsenborn mit einem Revolver hantiert haben soll, rückten am Montagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei in die Rosenhofstraße aus. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten dort vor Ort 13 Personen fest. Diese hatten einen 21-jährigen Angehörigen aufgehalten, der zuvor ein Fahrzeug lenkte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Familienmitglieder sollen sich bei dem Streit gegenseitig bedroht haben. Dabei habe ein 51-Jähriger angeblich mit einer Waffe hantiert. Alle angetroffenen Personen wurden von der Polizei überprüft und durchsucht, auch ihre Fahrzeuge wurden nach der Schusswaffe abgesucht. Eine solche konnte jedoch nicht gefunden werden. Um die Situation zu beruhigen, wurde der Familie ein Platzverweis erteilt. Den 21-Jährigen erwartet ein Strafverfahren, weil er ohne Führerschein fuhr.