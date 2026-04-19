Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft hat ihr neues Familien-Sommerferienprogramm veröffentlicht. Ab sofort können sich Familien für die abwechslungsreichen Ferienaktionen anmelden, die in den Sommermonaten zahlreiche gemeinsame Erlebnisse für Groß und Klein bieten und ebenfalls von Großeltern mit ihren Enkelkindern gebucht werden können, wie die Evangelische Arbeitsstelle mitteilt.

Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern und umfasst eine breite Palette an Aktivitäten: von Naturerlebnissen – wie einer Alpakawanderung und einem Survival-Wochenende – über tiergestützte Angebote, zum Beispiel der Pferdetag und ein Besuch auf einem Gnadenhof, bis hin zu kreativen und digitalen Formaten wie einer interaktiven Schnitzeljagd. Auch besondere Angebote wie eine Sternennacht oder eine Auszeit speziell für Mütter mit Kindern sollen dazu einladen, den Alltag hinter sich zu lassen und gemeinsam neue Erfahrungen zu sammeln.

Vor allem für Familien mit Kindern von drei bis zwölf Jahren

„Unser Ziel ist es, Familien wertvolle gemeinsame Zeit zu ermöglichen – draußen in der Natur, im Kontakt mit Tieren und im Miteinander“, sagt Ute Dettweiler, Referentin für Familienarbeit bei der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft. „Damit bieten wir auch Entlastungstage für alle an, die sechs Ferienwochen organisieren müssen.“ Die Veranstaltungen sollen Begegnung, Bewegung sowie Gemeinschaft fördern und Raum für Erholung und neue Impulse schaffen.

Die meisten Angebote sind für Familien mit Kindern im Alter von etwa drei bis zwölf Jahren konzipiert. Je nach Veranstaltung sind auch jüngere oder ältere Kinder willkommen. Weil die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter, sich frühzeitig anzumelden. Weitere Informationen zu Terminen, Teilnahmebedingungen und Kosten sind auf der Website der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft unter www.evangelische-arbeitsstelle.de erhältlich.