Darauf hat die Familie Minicucci sehnsüchtig gewartet: Seit gestern, Dienstag, hat das Eiscafé Rialto wieder geöffnet. Wenn auch nur, wie alle Eiscafés, vorerst für den Straßenverkauf. Bereits am Montagabend machte sich Rocco Minicucci (79) an die Arbeit und produzierte Vanille-, Schoko- und Nusseis. „Wir sind gerüstet und haben vorgesorgt“, verweist Sohn Mario (48) auf notwendige Sicherheitsmaßnahmen. Für den Betrieb des Straßenverkaufs sei alles vorbereitet. „Wir sind mit Desinfektionsmittel, Gummihandschuhen, Mundschutzmasken und Absperrband zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes ausgerüstet.“ Auch sei eine Wand aus Plexiglas über der Theke installiert worden.

Während der Senior gestern in der Eisküche stand und weitere zwölf Geschmacksrichtungen für die Eistheke produzierte, erwartete Mario hinter der Theke die ersten Kunden. Es laufe nur langsam an. Auch dürfe nur ein Kunde gleichzeitig den Verkaufsraum betreten. „Wir freuen uns über jeden Kunden“, sagt Mario und erinnert an die zurückliegenden Wochen. Kaum waren Rocco und Teresa, Sohn Mario, seine Frau Marika und der fünfjährige Matteo aus Farra d’ Alpago in Norditalien wie all die Jahre zuvor zur Saisoneröffnung in Kaiserslautern eingetroffen, hatten sie einen Tag geöffnet und mussten gleich wieder schließen.

Gerade hatte Rocco Minicucci für den Saisonstart die Eistheke gut gefüllt und die ersten Eisbecher verkauft, da wurde die Schließung angeordnet, ein Großteil des frisch produzierten Speiseeises musste vernichtet werden. Einen Monat waren die Minicuccis wie so viele Bürger in dieser Zeit an die Wohnung gefesselt. „Wir waren zu Hause, haben ferngesehen und waren an der frischen Luft.“ Aufrechterhalten haben die Minicuccis in den vergangenen Wochen den Kontakt zu ihrer Familie in Italien. Beispielsweise mit Antonio, dem ältesten Sohn. „Der Familie geht es gut. Alle sind gesund“, freut sich Mario angesichts des Coronavirus, das sich in seinem Heimatland so schnell ausgebreitet hatte. Jetzt heißt es für die Eismacher mehrmals am Tag die Hände waschen und leckeres Eis verkaufen.