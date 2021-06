Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L388 zwischen Schallodenbach und Mehlbach ist am Samstag eine Familie leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilt, hatte ein 25-jähriger BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Schallodenbach um 17.35 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit dem Auto der Familie frontal kollidiert. Während der mutmaßliche Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten die Eltern sowie deren 14-jährige Tochter leichte Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Mit 28 Helfern und acht Fahrzeugen war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg über zwei Stunden lang im Einsatz. Die Straße blieb derweil gesperrt. Alkohol war bei dem Unfall offenbar nicht im Spiel: Der Alkotest des 25-Jährigen zeigte 0,0 Promille, so die Polizei.