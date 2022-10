Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag an der Ecke Brandenburger Straße/Königstraße ereignet hat. Gegen 16 Uhr löste dort ein unbekannter Autofahrer durch sein Verhalten den Zusammenstoß anderer Fahrzeuge aus. Er fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Verursacher in der Königstraße in Fahrtrichtung Brandenburger Straße unterwegs, fuhr allerdings verbotswidrig entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung. Zur selben Zeit waren ein Opel Adam und ein VW Up in der Brandenburger Straße auf dem Weg in Fahrtrichtung Königstraße.

An der Einmündung zur Königstraße bog die 28-jährige Opel-Fahrerin hinter einem weiteren Fahrzeug nach rechts ab; ebenso der nachfolgende 26-jährige Mann mit seinem VW, wie die Polizei mitteilt. Nach dem Abbiegen kam ihnen aber in der Königstraße der andere Pkw auf ihrer Spur entgegen. Die 28-Jährige und ihr Vordermann bremsten und brachten ihre Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stehen. Der 26 Jahre alte VW-Fahrer trat zwar auch noch auf die Bremse, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er krachte dem Opel Adam aufs Heck.

Verletzt wurde zum Glück niemand, informiert die Polizei weiter. Es blieb bei Sachschäden am Opel und dem VW.

Der „Falschfahrer“, der den Unfall ausgelöst hatte, setzte seine Fahrt jedoch einfach fort. Nach ihm wird gesucht. Aktuell liegt keine Beschreibung des Pkw oder des Fahrers vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.