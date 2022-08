Am späten Sonntagnachmittag drehte an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof der Fahrer eines silberfarbenen Opel Zafira im Auffahrtsbereich und fuhr entgegen der Fahrtrichtung nach Kaiserslautern West weiter. Wie die Polizei mitteilte, konnte eine Streife der Autobahnpolizei den Vorgang zwar beobachten, allerdings nicht direkt eingreifen, da die Beamten selbst erst an der Anschlussstelle Ramstein drehen mussten. Gesucht werden jetzt Verkehrsteilnehmer, die selbst gefährdet wurden, beziehungsweise Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem lebensgefährlichen Wendemanöver machen können. Telefon: 0631 35340.