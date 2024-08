Ein falscher Handwerker hat eine 88-jährige Frau in Kaiserslautern um einen hohen dreistelligen Betrag betrogen.

Wie die Polizei berichtet, klingelte ein unbekannter Mann am Mittwoch an der Tür einer Seniorin in der Alex-Müller-Straße und gab sich als Handwerker der Wasserwerke aus. Unter dem Vorwand, die Wasserqualität überprüfen zu müssen, gelangte der Täter in die Wohnung. Während er die Rentnerin ablenkte, stahl er das Geld. Ob der Dieb alleine handelte oder Unterstützung hatte, wird derzeit von der Polizei untersucht. Zeugen, die den oder die Täter am Mittwoch bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt zur Vorsicht rät, dass man sich von Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen und diesen sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel prüfen sollte. Bei Zweifeln wird empfohlen die entsprechende Behörde anzurufen und die Telefonnummer selbst herauszusuchen.