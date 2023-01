Eine 50-jährige Frau aus dem Stadtgebiet wäre kurz vor Silvester beinahe Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, mit persönlichen Daten rund um Bankkonten allzu freigiebig zu sein.

Anzeige bei der Onlinewache

Die Frau berichtete bei der Onlinewache der Polizei folgenden Fall: Am 30. Dezember wurde sie von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Berliner Bank angerufen. Er gab an, dass sie eine falsche Überweisung von ihr gefunden hätten und dass er das Sicherheitssystem überprüfen müsse. Dafür lud die 50-Jährige laut Polizei eine Software für den Fernzugriff auf ihren PC runter. Im Anschluss musste sie verschiedene Einstellungen bestätigen. Kurz bevor sie einen QR-Code in ihren Tan-Generator einscannen konnte, riss die Telefonverbindung ab.

Rückruf schafft Klarheit

Die Frau rief die angezeigte Nummer zurück und kam bei der realen Bank raus. Dort wurde ihr mitgeteilt, dass es sich um einen Betrugsanruf gehandelt hat. Sie ließ daraufhin ihre Bankkarte sperren. Dadurch entstand der Frau kein finanzieller Schaden, schreibt die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei rät: Geben Sie fremden Personen niemals persönliche Daten weiter. Bleiben Sie bei Forderungen, Programme herunterzuladen, immer misstrauisch. Rufen Sie im Zweifel lieber die Bank direkt an. Weitere Infos im Internet unter www.polizei-beratung.de.