Im Raum Landstuhl erhalten zurzeit mehrere Bürger Schreiben einer vermeintlichen Inkassofirma namens „Pro Collect“. Das teilt die Polizei mit. Die Schreiben des falschen Inkassounternehmens gaukeln den Empfängern vor, sie hätten einen Vertrag über eine Teilnahme an einem Gewinnspiel abgeschlossen.

Neu ist, dass keine Kontoverbindungsdaten für die Zahlung mehr angegeben werden. Stattdessen soll eine Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) unterzeichnet und an eine Adresse in Frankfurt am Main geschickt werden. Bei Nichtzahlung werden Zwangsvollstreckungen, Pfändungen sowie Schufa-Einträge angedroht.

Wer ein solches Inkasso-Schreiben erhält, sollte darauf keinesfalls reagieren, sondern Anzeige, möglichst über das Onlineportal der Polizei erstatten.