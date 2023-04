Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Betruges in sechs Fällen verhängte die Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Donnerstag gegen einen 50-jährigen Kaufmann aus Kaiserslautern eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Außerdem verurteilte ihn das Gericht zu rund 285.000 Euro Schadenersatz an zwei Gläubiger.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Zeitraum von November 2018 bis Februar 2020 in Kaiserslautern als Verantwortlicher einer Firma in sechs Fällen Immobilien