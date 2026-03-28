Die Drohanrufe gegen Bahnhof und Klinikum vom Dienstag haben für Aufregung gesorgt. In den Sozialen Medien ätzen einige „Na klar, typisch Kaiserslautern“. Das ist Unsinn!

Rund vier Stunden war der Zugverkehr von und nach Kaiserslautern am Dienstagabend wegen einer Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof lahm gelegt. Wenig später wurde bekannt, dass am Westpfalz-Klinikum wegen einer weiteren Drohung ebenfalls Polizisten in Stellung gegangen waren. Gebraucht wurden sie am Ende nicht. Gegen 21 Uhr gab es Entwarnung, eine reale Gefahr hat in beiden Fällen nie bestanden.

Auch leere Drohungen können gefährlich werden

Die Auswirkungen waren dennoch beachtlich. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Tausende Bahnreisende kamen verspätet zuhause an, verpassten Termine. Oder sie kamen gar nicht erst los, mussten auf alternative Verkehrsmittel umsteigen, sich abholen lassen. Das ist ärgerlich, klar! Vielleicht auch teuer. Von den Sorgen, die sich Patienten und Angehörige wegen der Situation im Westpfalz-Klinikum womöglich machten, will ich hier gar nicht reden. Doch das alles ist zu verschmerzen, wenn man sich vorstellt, was hätte passieren können, wenn den Drohungen auch Taten gefolgt wären.

Ein Kavaliersdelikt oder ein „Dumme-Jungen-Streich“ sind solche Aktionen aber mitnichten. Man stelle sich nur mal vor, das Klinikum hätte aufgrund der Sicherheitslage entschieden, für mehrere Stunden keine Patienten mehr aufzunehmen. Notfälle hätten in weiter entfernte Kliniken gefahren werden müssen. Am Ende wäre es dann vielleicht doch um Menschenleben gegangen – nur wegen einer leeren Drohung.

Um ebensolche hat es sich am Dienstag nach derzeitigem Kenntnisstand wohl gehandelt. Zum Glück! Doch Einzelfälle sind das längst nicht mehr. Immer wieder kommt es im gesamten Bundesgebiet zu solchen Drohungen, meist gegen Schulen, Behörden oder andere öffentliche Einrichtungen wie Bahnhöfe oder auch Einkaufszentren. Die Täter sind nur schwer zu ermitteln – und obwohl den allermeisten dieser Anrufe oder Mails nie Taten folgen, ist es keine Option, nicht darauf zu reagieren. Denn was, wenn dann diese eine Drohung echt ist?

Angst sähen und Aufmerksamkeit ernten

Wer macht so etwas, fragt man sich? Das ist schwer zu sagen, denn nicht selten bleiben Ermittlungen erfolglos. Eine Analyse aus dem Umfeld des österreichischen Innenministeriums hat vor einigen Jahren aufgeschlüsselt, dass es sich bei den Tätern vorwiegend um junge Männer handelt. Das passt zu einer Gruppe, die das Bundeskriminalamt im vergangenen November hat auffliegen lassen: Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen 23-Jährigen aus Frankfurt, einen 20-Jährigen aus Dortmund sowie zwei 16-Jährige aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Gruppe hatte sich rein virtuell über eine Messengergruppe zusammengeschlossen. Laut den Ermittlungen gehen hunderte Drohmails im gesamten Bundesgebiet auf deren Konto, unter anderem eine Bombendrohung gegen den Bahnhof im saarländischen Neunkirchen im September 2024. Ihr Ziel: Verunsicherung in der Bevölkerung stiften und sich an der Aufmerksamkeit ihrer Taten erfreuen. Das ist indes ein nicht aufzulösendes Dilemma für uns Medien: Natürlich wollen wir unsere Leserinnen und Leser über mögliche Gefahrenlagen informieren, es ist ja unsere Aufgabe. Andererseits ist das Wasser auf die Mühlen derer, die für die Drohungen verantwortlich sind. Bekommen sie doch so die erhoffte Aufmerksamkeit. Nicht selten sind Nachahmungstaten die Folge: Der Amokalarm an einer Schule in Landstuhl diese Woche dürfte nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht dazugehört haben, sondern auf eine Fehlfunktion der Meldeanlage zurückzuführen sein.

Nur Ermittlungserfolge helfen

Reale Gefahr oder nicht, solche Drohungen sind ein ernstes Problem: Nicht nur, dass sie Großeinsätze der Polizei auslösen und das öffentlichen Leben lahmlegen, sie verfehlen auch leider ihre Wirkung nicht. In einer zunehmend verunsicherten Gesellschaft verstärken sie das Gefühl der Bedrohung, auch wenn in den allermeisten Fällen überhaupt keine bestanden hat. Als Belege kann man Kommentare in Sozialen Netzwerken wie nach den Ereignissen in Kaiserslautern heranziehen: Das passe doch ins Bild, die Stadt werde immer unsicherer, die Politiker müssten endlich etwas unternehmen. Dabei kennen die Verantwortlichen für die Drohungen vom Dienstag Kaiserslautern womöglich nur aus einer Google-Suche. Aber wo die Stimmung ohnehin schon nicht rosig ist, fallen solche Taten auf einen fruchtbaren Boden der Verunsicherung.

Dagegen helfen wohl nur Ermittlungserfolge wie der im vergangenen November, gepaart mit einer Bestrafung für die Täter, die Nachahmer abschrecken kann.