Gut zwei Wochen nachdem in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ der Fall der in Kaiserslautern tot gefundenen Diana Bodi thematisiert wurde, sind knapp über 30 neue Hinweise bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern eingegangen. Wie Pressesprecher Bernhard Erfort sagte, werden die Hinweise nun nach und nach überprüft.

Besonders interessant sei ein Tipp aus den Niederlanden. Dort habe sich eine Frau daran erinnert, Diana Bodi am 11. Dezember 2020 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern gesehen und gesprochen zu haben. „Wann die Frau verhört wird, ist noch offen“, sagt Erfort, aber das Prozedere gehe nun seinen üblichen Gang über übergeordnete Polizeibehörden der beiden Länder.

Wie mehrfach berichtet, war die Leiche von Diana Bodi am 14. Dezember 2020 an einem späten Montagabend in der Staubörnchenstraße von Passanten gefunden worden. Zunächst war unklar, wer die getötete Frau ist. Seitdem ermittelt eine Sonderkommission der Kriminalpolizei. In gut eineinhalb Jahren sind mehr als 250 Hinweise zu dem Tötungsdelikt bei der Polizei eingegangen und überprüft worden, der oder die Täter jedoch noch nicht gefasst.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.