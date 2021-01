Der Fall der unbekanntem Frau, die Mitte Dezember in der Staubörnchenstraße tot aufgefunden wurde, gibt der Polizei weiter Rätsel auf. „Wir werten weiterhin Spuren aus, gehen auch Vermisstenfällen im Ausland nach.“ Das sagte am Dienstag Bernhard Christian Erfort, Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf Nachfrage. Er sei nach wie vor optimistisch, die Identität der Frau, die einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und zwischen 35 und 50 Jahre alt gewesen sein soll, herauszufinden. Zuletzt hatte die Polizei die Bevölkerung immer wieder aufgerufen sich zu melden, beispielsweise, wenn jemand mit einer Frau in Kontakt war, die plötzlich nicht mehr aufgetaucht ist. Möglicherweise hat sich die getötete Frau illegal in Deutschland aufgehalten. Sie trug ein auffälliges Blumentattoo am Unterschenkel. Erfort schließt nicht aus, mit der Fahndung ins Fernsehen zu gehen. „Wenn wir gar nicht mehr weiterkommen, ist es definitiv ein Weg, den Fall auch mal in der Sendung Aktenzeichen XY zu schildern.“ Das sei schon öfter gemacht worden. In der vergangenen Woche seien kaum noch Hinweise zu dem Fall eingegangen, so Erfort.