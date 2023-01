Der FV Bruchmühlbach hat sich mit drei Siegen den Titel beim Fußball-Hallenturnier für aktive Mannschaften der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau gesichert. Das Turnier, das der SV Martinshöhe ausrichtete und das in der Sporthalle der Adam-Müller-Schule ausgetragen wurde, war gut besucht.

Gespielt wurde jeweils 14 Minuten in der Sporthalle der Adam-Müller-Schule in Miesau. Der FV Bruchmühlbach legte bereits in den ersten drei Begegnungen den Grundstein für den späteren Turniersieg. Er feierte gegen den Ausrichter, den SV Martinshöhe, einen 3:1-Erfolg, gegen die SG Bechhofen-Lambsborn einen 2:0-Sieg, und gegen den SC Vogelbach triumphierte er mit 4:2. Damit stand die Mannschaft bereits als Turniersieger fest, so dass auch die abschließende 2:5-Niederlage gegen den SV Miesau keine Rolle spielte. Die Miesauer sicherten sich mit acht Punkten den zweiten Platz nach zwei 1:1-Unentschieden gegen den SV Martinshöhe und die SG Bechhofen-Lambsborn. Deutlich mit 6:1 gewannen sie gegen den SC Vogelbach.

Auf sieben Zähler kam der SV Martinshöhe, der nach dem Unentschieden noch zu einem 3:2-Erfolg über die SG Bechhofen-Lambsborn und einem 3:0-Erfolg über den SC Vogelbach kam. Dem Unentschieden gegen Miesau ließ die SG Bechhofen-Lambsborn einen 3:1-Sieg folgen. Das bedeutete am Ende Rang vier mit vier Punkten. Ganz ohne Zähler blieb der SC Vogelbach, der auf vier Tore kam und ansonsten der Torlieferant war.

Bürgermeister Erik Emich dankte bei der Siegerehrung dem ausrichtenden Sportverein. Er lobte die Fairness der Spieler während des gesamten Turniers. Einen Anteil daran hätten die Schiedsrichter Volker Grünwald und Herbert Allenbach.

Michael Dahl vom SV Martinshöhe wurde als Torschützenkönig mit fünf Treffern geehrt. Als bester Spieler des Turniers wurde Aaron Groß vom FV Bruchmühlbach und als bester Torhüter Dennis Haack vom SV Martinshöhe ausgezeichnet.