Fainne Howard von der TSG Kaiserslautern hat erneut ihr Talent unter Beweis gestellt. Beim Cup in Moers setzte sich die 13-Jährige auch gegen deutlich ältere Konkurrenz durch. Erste Ranglistenpunkte sind der Lohn.

Fainne Howard, 13-jährige Fechterin der TSG Kaiserslautern, kann sich auch sich in der U17-Weltspitze behaupten. Unter 109 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt landete sie mit dem Florett auf Rang 28. Eigentlich ging es um das Sammeln von Erfahrung – mehr konnte für Fainne Howard beim Cup in Moers, einem internationalen Qualifikationsturnier für die deutsche Rangliste im U17-Damenflorett, eigentlich nicht drin sein. Die Fechterin vom TSG Kaiserslautern ist zwar gut, aber eben auch erst 13 Jahre alt. Trotzdem, am Ende war neben der Erfahrung deutlich mehr drin, es kamen gar die ersten Ranglistenpunkte auf das Konto der jungen Fechterin.

Dabei war der Start in die Vorrunde nicht wirklich ermutigend. Die junge TSGlerin verlor die ersten beiden Kämpfe mit 2:5 und 3:5. Doch eine der Stärken von Fainne Howard ist es, sich noch nicht aufzugeben. „Danach drehte sie völlig auf“, schildert TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering, was sich ihm dann bot. Seine Fechtschülerin berappelte sich nach den ersten Niederlagen und gewann im Anschluss vier Mal deutlich gegen sehr starke Konkurrenz, unter anderem aus den Niederlanden.

Sieg gegen starke Niederländerin

Nach der Vorrunde war Fainne bereits auf Rang 34 der 109 Fechterinnen angekommen, erhielt ein Freilos und stand in der 64er K.o.-Runde zunächst der starken, erfahreneren Niederländerin Emily Kaho vom SC Amsterdam gegenüber. Hoch konzentriert bestimmte die TSG-Fechterin konsequent die Distanz zur Gegnerin, setzte selbst immer wieder blitzartige Angriffe mit schnellen Paraden, agierte taktisch gut und gewann das Duell mit 15:11. Weiter ging es für die 13-Jährige im Feld der besten U17-Florettfechterinnen gegen Florentine Grund vom Dresdener FC. Gegen die technisch starke Dresdnerin war Schluss für die TSG-Fechterin, die auf Rang 28 einen Achtungserfolg landete und erste wertvolle Punkte für die deutsche Rangliste im Damenflorett sammeln konnte.

Schon am Wochenende geht es für die 13-Jährige beim U14-Weltcup in Paris weiter. Paris war bislang nie ein gutes Wettkampf-Pflaster für Fainne Howard. Vielleicht wird das ja diesmal anders ...