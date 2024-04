Bei den Irish Championships der Seniors in Booterstown bei Dublin behauptete sich Fainne Howard, Fechterin der TSG Kaiserslautern, mit Platz drei und sammelte dabei ordentlich Punkte für die irische Rangliste.

Fainne Howard aus Kaiserslautern darf dank ihrer irischen Mutter auch in Irland dem Fechtsport nachgehen und hat das in der Vergangenheit mit der irischen Meisterschaft in der U14 bereits mehr als erfolgreich getan. Nun hat die 13-jährige TSG-Fechterin in Dublin nachgelegt und zwar gewaltig. Sie war nicht nur in der irischen Ü20-Konkurrenz bei den Seniors im Damenflorett startberechtigt, Fainne bot auf der irischen Planche eine Glanzleistung ihres Könnens. Dass sie dabei unter der besonderen Beobachtung des irischen Nationaltrainers stand, hat sie eher beflügelt denn aus dem Konzept gebracht.

Dramatisches Gefecht

Nach einer starken Vorrunde zog sie auf Rang zwei aller Starterinnen gleich ins Viertelfinale der K.-o.-Gefechte vor, fegte dort die erste Konkurrentin mit einem 15:7-Sieg davon und stand im Halbfinale der Nummer zwei der Rangliste, Erika Sanvito vom FC Pembroke, gegenüber. Die große irische Hoffnung ging dann auch gleich in Führung, gedachte diese auch nicht mehr abzugeben.

Die letzten drei Gefechtsminuten brechen an, Fainne, die laut ihrem mit nach Dublin gereisten Trainer Johannes Krieger-Kettering zuvor einige Fehlentscheidungen gegen sich verkraften musste, trotzte der drohenden Niederlage mit deutlichen Angriffen, schaffte nach einem zwischenzeitlichen 9:8-Rückstand den Ausgleich zum 13:13.

Mit Referee gehadet

Was dann kam, bezeichnete der Trainer als offenen Show-down zweier gleich starker Fechterinnen. Beim Stand von 14:14 folgt Attacke auf Parade, beide Lampen der Fechterinnen leuchten auf. „Der Referee hat leider völlig falsch entschieden und den Siegtreffer Sanvito gegeben“, bedauert Krieger-Kettering den verpassten Finaleinzug und erzählt davon, dass selbst der irische Trainer die Entscheidung fragwürdig fand. Sanvito zog ins Finale ein, und Fainne Howard belegte am Ende den Bronzeplatz der irischen Ü20-Meisterschaften.

Ihr Ziel, einen Platz im irischen Kadettenteam (U17) zu sichern, scheint damit erreicht. „Fainne ist auf gutem Weg, die nächste Kadetten-EM im September für Irland fechten zu dürfen“, freut sich der Trainer mit seiner Fechtschülerin über diesen Erfolg.

Zurück in Kaiserslautern stehen aber erst einmal die Vorbereitungen für die deutschen Meisterschaften in der U17 in Moers und in der U15 in Schwerin an. Beide Turniere finden im Mai statt. „Technisch gibt es nicht wirklich viel zu verbessern, das hat Fainne einfach drauf“, sieht sich der Trainer nun gefordert, den Fokus auf selbstbewusste und mutige Gefechte hochzuhalten.