In Mainz-Gonsenheim waren am Wochenende bei den offenen Südwestdeutschen Meisterschaften von der U9 bis zur U17 Fechterinnen und Fechter aus ganz Deutschland mit Säbel, Degen oder Florett gefordert.

Fainne Howard, Fechttalent der TSG-Kaiserslautern, war wie gewohnt mit ihrem Florett eine Einheit, zog ohne Gegentreffer durch die Vorrunde der U17. Treffsicher ging es bis ins Finale weiter. Hier traf die TSG-Fechterin erneut auf Freya Weyermann vom FC Düren. Das erst jüngst ausgeglichene Duell um den Titel in der U20 ließ Spannung erwarten. Die Zuschauer wurden nicht enttäuscht, die Fans brauchten Nerven, als Weyermann zum 14:13 traf und nur noch einen Treffer vom Sieg entfernt war. Fainne Howard zeigte allerdings ihren bekannten Biss, ging selbstbewusst nach vorne, setzte nach zwei Angriffen zwei Treffer auf die Weste der Dürenerin und gewann mit 15:14 und damit den Titel in der U17.

Für die TSG Kaiserslautern erreichte Helena Müller Platz fünf in der U17 und festigte damit in der südwestdeutschen Rangliste Position zwei hinter Fainne Howard. Laura Schweickert und Elise Bahnemann konnten sich zwar nicht ganz nach vorne kämpfen, sammelten aber Ranglistenpunkte. Lara Hensen wurde mit dem Florett in der U13 Vize-Südwestdeutsche-Meisterin, Josefine Fröhlich erreichte Rang sieben. Bei den Jungs erklomm Maximilian Hoppe den Bronze-Platz und sicherte sich seine Qualifikation für die deutsche U15-Meisterschaft in Schwerin Ende Mai. Sein Vereinskollege Tim Wentz sammelte bei den Duellen in Mainz-Gonsenheim gute Erfahrungen. In der U13 wurde Dominik Schweickert Neunter.

DM-Titel kann noch warten

Absolut zufrieden äußerte sich Trainer Johannes Krieger-Kettering auch über dem Turniernachwuchs Elena Mahmud und Lola Runkel in der U11, die zum Teil gerade die Turnierreifeprüfung hinter sich haben und nun mutige Angriffe ohne großen Respekt auf der Fechtbahn zeigten. Elena Mahmud gewann am Ende Bronze.

Zurück zu Fainne Howard, der 13-jährigen TSG Fechterin, die sich in dieser Saison die Titel in den Altersklassen U20, U15 und nun eben in der U17 sichern konnte. Ein perfektes Triple, zu dem sich die Titel der Rheinland-Pfalz- und der Saarland-Meisterin addieren. Nicht zu vergessen den irischen Meistertitel, den sie ja auch innehat. Was fehlt, ist noch der deutsche Meistertitel. „Dafür ist es noch ein wenig zu früh, das nehmen wir jetzt noch nicht in Angriff“, bremst TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering den Erwartungsdruck auf die junge Fechterin, bei der DM gewinnen zu müssen.

Mit dem Triple hat Fainne Howard ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Das letzte Triple und damit drei südwestdeutsche Titel in den Altersklassen U15, U17 und U20 auf einem Fechter vereint, liegt schon eine Weile zurück. Es war ihr heutiger Trainer Johannes Krieger-Kettering, dem dieser Husarenritt über die Planche in den 1990ern gelang.