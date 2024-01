Fainne Howard ließ bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Konkurrenz im Damen Florettfechten der U17 keine Chance. Souverän zog sie ins Finale ein und gewann auch hier mit 15:3.

Mit dem Sieg bei der in Bad Kreuznach ausgetragenen Landesmeisterschaft vereint die 13-jährige Fechterin der TSG Kaiserslautern nun alle großen Titel im Südwestdeutschen Fechtverband in ihrer Florettspitze. Zuvor war sie bereits Südwestdeutsche und Saarlandmeisterin geworden.

Der nächste bedeutende Kampf steht für die junge TSG-Fechterin am 25. Mai bei der Deutschen Meisterschaft in Schwerin an.