Fainne Howard, Fechterin der TSG Kaiserslautern, zeigte sich beim Qualifikationsturnier im Damenflorett der U15 optimal vorbereitet und in sehr guter Form. Am Ende stand sie auf Platz sieben der Rangliste, mit einem Hauch Abstand auf die vorderen Plätze.

Der Einstieg ins Turnier in Moers und damit der Einstieg in die neue Saison war für die TSG-Fechterin gleich eine dicke Bank. Dabei liegt es ihr eher, sich nach und nach zu steigern. Aber, die amtierende irische Meisterin Fainne Howard war auf den Punkt da und gewann im ersten Duell des Tages gegen die derzeitige deutsche Meisterin Marte Iwersen (ETUF Essen) souverän mit 5:3.

So ging es weiter, und Fainne zog ungefährdet durch die Vorrunde. Im Verlauf der sich anschließenden K. o.-Runde standen sich die deutsche und die irische Meisterin erneut gegenüber, diesmal ging es auf 15 Treffer. Fainne startete mit selbstbewussten Angriffen, ging schnell in Führung. Eine Unterbrechung durch den Obmann, der Fainne aufforderte, ihre Waffe zu wechseln, brachte ihre Gegnerin zurück ins Geschehen. Kurzfristig nur. Am Ende gewann die junge Lautererin mit irischem Pass das zweite Aufeinandertreffen mit 15:12.

Nur drei Punkte Abstand auf Platz vier

Im Feld mit angetretenen 40 Fechterinnen stand Fainne nun im Gefecht der letzten acht. Ihr gegenüber die Lokalmatadorin Reindl vom FC Moers. „Die Trefferfläche von Reindl zeigte immer wieder ungültig, obwohl Fainne deutliche Treffer setzte“, beschrieb Johannes Krieger-Kettering, TSG-Fechttrainer, was nun folgte. Der Obmann blieb stumm, das Material wurde nicht überprüft, Fainne verlor. „Reindls Gegnerinnen hatten alle die gleichen Probleme in den weiteren Gefechten“, nannte der TSG-Trainer das Nichtagieren des Obmanns „seltsam“.

Am Ende gewann die Lokalmatadorin ihr Heimturnier und konnte in der deutschen Rangliste U15 auf Platz eins vordringen. Fainne wurde Achte im Turnier und schob sich auf Rang sieben der Rangliste vor. Der Abstand auf Platz vier beträgt noch drei Punkte. „Die TSG ist zurück in der deutschen Spitze“, fasste der Fechttrainer den Saisonauftakt zusammen.

Trainingslager in Annweiler

Der restliche Nachwuchskader der Lauterer Fechter bereitete sich im Trainingslager in Annweiler mit Pia Ueltgesforth vom deutschen Nationalteam auf die neue Saison vor. Allerdings hat der Nachwuchs so die erste Möglichkeit verpasst, beim Turnier in Zweibrücken Punkte für die südwestdeutsche Rangliste zu erfechten. „Es gibt noch genug Ranglistenturniere in den kommenden Wochen. Wir jagen die Konkurrenz lieber, anstatt selbst die Gejagten zu sein.“

Johannes Krieger-Kettering ist sich sicher, dass sein Nachwuchs bis zur Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften im kommenden Frühsommer noch ausreichend Punkte holen wird. Bereits in zwei Wochen werden auf der Planche im saarländischen Holz die nächsten Ranglistenpunkte vergeben.