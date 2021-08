Weil er – so vermutet es die Polizei – offenbar die Höhe seines Fahrzeuggespanns falsch einschätzte, hat ein Lastwagen-Fahrer am Montag in der Pariser Straße eine Ampel beschädigt. Der Mann war laut Polizeibericht am Morgen mit seinem Scania-Fahrzeug mit aufgeladenem Bagger aus Richtung Einsiedlerhof kommend in Richtung Opelkreisel unterwegs, als das Malheur passierte: An einer Ampelanlage, die sowohl rechts und links der Fahrbahn aufgestellt ist als auch mit einem Arm über der Fahrbahnmitte hängt, kam es zur Kollision zwischen dem Bagger und dem hängenden Ampelteil. Der Signalkasten wurde dabei um 90 Grad zur Seite gedreht und das Grünlicht zerstört. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.