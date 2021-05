Ein Fahrzeug der US-amerikanischen Militärpolizei hat sich am späten Freitagvormittag in der Kaiserstraße überschlagen. Vermutlich weil der Fahrer kurz abgelenkt war, kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab, so die Polizei im Pressebericht.

Das Auto prallte gegen einen parkenden Wagen, dann überschlug sich der Streifenwagen. Ein US-Militärpolizist wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden entstanden sein. Die Polizei schätzt ihn auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, und bis die beschädigten Autos abgeschleppt waren, war die Kaiserstraße bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz und mehrere Streifen der US-amerikanischen Militärpolizei.

Die Verkehrssituation sei, sagte ein Polizeisprecher, in den etwa eineinhalb Stunden der Sperrung „ziemlich chaotisch“ gewesen. Wegen Bauarbeiten an der B 270 und der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-West fahren aktuell deutlich mehr Fahrzeuge bereits beim Einsiedlerhof von der Autobahn ab. Da die Von-Miller-Straße bei Opel ebenfalls wegen Bauarbeiten gesperrt ist, staute sich der Verkehr auf dem Einsiedlerhof. Teilweise wurden Fahrzeuge über einen Parkplatz am Unfall vorbeigeleitet.