Für gesetzlich Versicherte, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, übernehmen die rheinland-pfälzischen Krankenkassen die Fahrtkosten zum Corona-Impfzentrum. Andreas Rahm (SPD) verwies am Montag im Stadtrat auf ein entsprechendes Rundschreiben vom Ministerium für Soziales. Laut dem SPD-Fraktionssprecher wurden die Voraussetzungen für die Übernahme der Kosten gesenkt. Die Verordnung zur Krankenbeförderung, beispielsweise mit einem Taxi, können Versicherte beim Hausarzt beantragen – teils auch telefonisch. Die Regelung gilt für Personen mit Pflegegrad vier oder fünf. Ebenfalls eingeschlossen sind Menschen mit Pflegegrad drei, die eine Mobilitätseinschränkung haben, beziehungsweise das Merkzeichen G (Geh- und/oder Stehbehinderung) auf dem Schwerbehindertenausweis. Auch die Merkzeichen außergewöhnliche Gehbehinderung (aG), Hilflosigkeit (H) oder Blindheit (BI) berechtigen zur Erstattung der Fahrtkosten durch die Kassen. Die Übernahme ist zudem bei Personen möglich, die weder Schwerbehindertenausweis noch Pflegestufe, allerdings vergleichbare Einschränkungen haben. Dann braucht es vor der Fahrt neben der Verordnung des Arztes auch die Genehmigung durch die Krankenkassen, ist dem Rundschreiben zu entnehmen. Vorausgegangen war dem Hinweis von Rahm ein Antrag von Elisabeth Heid (CDU), durch die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel einen Bürgerbus einzurichten, der Senioren zum Impfzentrum bringt. Das Zentrum auf dem Opel-Gelände sei zwar über einen Shuttlebus zu erreichen, so Heid, doch gerade für ältere Menschen, die gehbehindert oder auf einen Rollator angewiesen sind, sei der Weg von der Haustür bis zur Haltestelle eine große Herausforderung. Insbesondere das Ein- oder Umsteigen bereite Senioren Probleme, so Heid. Nach Rahms Erläuterungen wurde über den Antrag aber nicht mehr abgestimmt.