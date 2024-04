Auf dem Gelände des Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) findet am Samstag, 4. Mai, um 9 Uhr ein Fahrradmarkt statt, zu dem die Besucher ihre eigenen alten Fahrräder bringen können. Daneben findet auch eine Gemäldeaktion statt.

Der dritte Fahrradmarkt des Bundes für Natur und Umweltschutz Deutschlands (BUND) findet genau wie im Jahr 2023 auf dem Gelände des ASZ in der Pfaffstraße 3 statt. Am Samstag, 4. Mai, können Interessierte Fahrräder mitbringen und diese dort verkaufen. Dabei werden die Spender vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) über den Kaufpreis beraten. Die so verkauften Fahrräder sollen an Menschen gehen, die sich keine neuen Fahrräder leisten können. Eine Verkaufsgebühr von 2,50 Euro wird erhoben. Ein Personalausweis ist verpflichtend für Verkäufer. Zehn Prozent des Preises sollen für wohltätige Projekte wie ein Kinderheim in Peru gespendet werden.

Wer sich jetzt schon anmeldet, kann ein zum Verkauf stehendes Fahrrad auch zu Hause abholen lassen, jeweils sonntags am 21. oder 28. April. Kontakt: 0631 31090223.

Während des Fahrradmarktes Anfang Mai findet auf dem Gelände des ASZ auch eine Gemäldeauktion statt. Die Künstlerin Monika Jochum versteigert ein von ihr gemaltes Bild eines Siebenschläfers. Der Erlös aus dem Verkauf soll dem Schutz der gefährdeten Tierart zugutekommen.