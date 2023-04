Der ehemals von „Terre des homme“ veranstaltete Fahrradmarkt findet nach der Coronapause wieder unter Leitung des BUND Kaiserslautern statt. Am Samstag, 13. Mai, wird auf dem Gelände des ASZ in der Pfaffstraße fleißig gehandelt.

Mit im Boot bei der Veranstaltung sind nicht nur das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ), sondern auch der ADFC Kaiserslautern sowie die Initiative Foodsharing Kaiserslautern. „Fahrräder sind eine sehr schnelle und umweltfreundliche Art der Fortbewegung und darüber hinaus ist das Fahren mit Fahrrädern auch noch sehr gesund. Deswegen ist es sehr schade, dass viele Fahrräder in Kellern verstauben und auf der anderen Seite viele Menschen sich kein neues Fahrrad leisten können“, heißt es in der Mitteilung des BUND zu der Veranstaltung.

Der BUND-Fahrradmarkt möchte beide Seiten unkompliziert zusammenbringen – Fahrradsuchende und Menschen, die noch Fahrräder übrig haben. Am 13. Mai werden die Räder ab 10.30 Uhr (bis 14.30 Uhr) angeboten. Wer ein Fahrrad auf dem Markt verkaufen möchte, kann das Teil zwischen 9 und 10.30 Uhr am ASZ-Gelände vorbeibringen. Radexperten vom ADFC beraten vor Ort, welcher Preis für welches Fahrrad angemessen ist.

Zehn Prozent für den guten Zweck

Der Markt unterstützt – „in guter ,Terre des Hommes’-Tradition“, wie es heißt – „Eine Welt“-Projekte: Sowohl Verkäufer als auch Käufer spenden zehn Prozent des Geldes an die Projekte MISPA auf den Philippinen sowie das Kinderheim „San Jose“ in Cusco/Peru. Wer ein Rad verkaufen möchte, soll seinen Ausweis mitbringen, die Verkaufsgebühr beträt 2,50 Euro. Die Ehrenamtlichen des BUND holen auf Wunsch auch Räder ab (Telefon 0631 31090223, Anrufbeantworter), ab sofort werden bereits Räder entgegengenommen, wenn Verkäufer nicht persönlich diese am 13. Mai vorbeibringen können.

Abholservice für Räder

„Im vergangenen Jahr konnten wir fast 100 Räder verkaufen. Sowohl Verkäufer als auch Käufer waren am Ende sehr zufrieden. Unterstützen Sie die Umwelt mit einer emissionsfreien Fortbewegung“, blickt Imke Schneider aus dem BUND-Vorstand zurück. Wer möchte, kann sein Rad, sofern es nicht verkauft wurde, später an die ASZ-Fahrradwerkstatt spenden.