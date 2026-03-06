Eine Fahrradfahrerin ist nach einem schweren Unfall gestorben. Ein 68-jähriger Autofahrer wollte am Montag gegen 15 Uhr an einer Ampel in der Trippstadter Straße nach rechts abbiegen und kollidierte dabei mit der 42-jährigen Fahrradfahrerin, die auf einem Fahrradstreifen unterwegs war, berichtet die Polizei. Die Frau stürzte und zog sich dabei lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Nach Angaben der Polizei erlag die Fahrradfahrerin am Donnerstagnachmittag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen.