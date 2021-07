Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in der Friedenstraße kontrolliert. Der Mann war laut Polizei alkoholisiert: 0,69 Promille lautete das Ergebnis des Atemalkoholtests. Der 41-Jährige erläuterte den Beamten, dass er bereits mehrere Dosen Bier getrunken habe – und zeigte sich uneinsichtig. Er kündigte an, dass er nach der Kontrolle noch weitere alkoholische Getränke konsumieren werde.

Damit er sich nicht selbst oder andere gefährdet, wurde dem 41-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt. Die Beamten stellten den Drahtesel sicher. Am Ende handelte sich der Radler dann noch eine Strafanzeige ein: In einem Zigarettenpäckchen hatte der Mann Drogen einstecken – Amphetamin, Ecstasy und Haschisch. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 41-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen, da er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat.