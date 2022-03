Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag in Mehlingen aufgefallen. Zeugen meldeten sich kurz nach 16 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass der Mann unterwegs beinahe auf die Fahrbahn gefallen sei – möglicherweise sei er betrunken. Wie die Polizei weiter berichtet, hielt eine ausgerückte Streife den Radfahrer in der Ludwigstraße an und kontrollierte ihn. Der 65-Jährige räumte ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 3,33 Promille. Der Mann musste für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.