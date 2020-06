Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwochnachmittag einen Fahrradfahrer in der Bismarckstraße. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Kaiserslauterers stellten sie typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Auch ein Drogenvortest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurden, so die Polizei.

Es dauerte jedoch gerade einmal eine gute Stunde, bis er den Beamten abermals in unsicherer Fahrweise auf seinem Fahrrad im Stadtgebiet auffiel und sie ihn abermals anhielten. Nach einer weiteren Blutprobe wurde sein Fahrrad abgeschlossen und der Schlüssel zum Fahrradschloss sichergestellt, um weitere Fahrten zu verhindern. Auf den Unbelehrbaren kommen nun gleich zwei Strafanzeigen zu.