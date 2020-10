Bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern verletzte sich am Freitagvormittag ein 23-jähriger Fahrradfahrer schwer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann auf dem Anwohnerweg in Richtung Davenportplatz unterwegs. Auf der Straße „Davenportplatz“ fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Nach Angaben von Zeugen versuchte der Fahrradfahrer den Zebrastreifen mit zügiger Geschwindigkeit zu überqueren und kollidierte dabei mit dem Auto. Beim Sturz zog er sich Verletzungen im Kopfbereich zu.

Rettungssanitäter versorgten den 23-Jährigen und brachten ihn anschließend zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus.