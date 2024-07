Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung in der Mannheimer Straße. Ein 73-jähriger Fahrradfahrer und ein 31-jähriger Autofahrer warteten gegen 10 Uhr an einer Ampel, um loszufahren. Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhren beide los. Laut Polizeibericht stieß dabei das Auto gegen das Hinterrad des Fahrrads. Der 73-Jährige verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.