Ein Fahrrad und mehrere Kästen Bier haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in der Mozartstraße erbeutet. Unbekannte Täter waren laut Polizei dort zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9.15 Uhr, gewaltsam in eine Scheune eingedrungen.

Die Eigentümerin der Scheune meldete der Polizei, dass sie beim Öffnen des Tores am Donnerstagmorgen ein eingeworfenes Fenster entdeckt habe. Als sie daraufhin den Innenraum überprüfte, stellte die Frau fest, dass ihr Fahrrad der Marke Cube sowie insgesamt vier Kästen Bier verschwunden sind, teilen die Beamten weiter mit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf verdächtige Personen, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden, nimmt die Kripo jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.