Mehrere Anzeigen haben sich ein Jugendlicher und sein Vater am Wochenende eingehandelt. Die beiden „Bastler“ waren mit einem Fahrrad mit selbst angebautem Verbrennungsmotor – ohne Zulassung – unterwegs, teilt die Polizei mit. Gegen sie wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, beziehungsweise Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich ermittelt. Ein Zeuge war in Mackenbach auf das Fahrrad mit Motor und Auspuff aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Eine Streife stellte den jugendlichen Fahrer vor Ort und nahm das Zweirad unter die Lupe. Nach Angaben des 17-Jährigen handelte es sich bei dem Umbau um ein Gemeinschaftsprojekt von ihm und seinem Vater. Beide gaben an, dass ihnen bewusst war, dass man solche Fahrzeuge nicht ohne Zulassung nutzen darf und dass man eine Fahrerlaubnis benötigt.