„Ab aufs Rad“ heißt es von Donnerstag, 6. Juni, bis Mittwoch, 26. Juni. Dann findet das 16. Kaiserslauterer Stadtradeln statt. Dabei sollen möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Die Aktion startet am Donnerstag, 6. Juni, um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Kaiserslautern mit einer anschließenden gemeinsamen Radtour. Wer am Stadtradeln teilnehmen möchte, kann sich noch online unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern anmelden.

Auch Schulen in Rheinland-Pfalz können wie in den vergangenen Jahren wieder Kilometer sammeln und Preise gewinnen. „Im letzten Jahr haben die Kaiserslauterer Schulen hervorragend abgeschnitten“, lobt Julia Bingeser, Radverkehrsbeauftragte der Stadt. Dies sei „ein tolles Signal für den Klimaschutz“. Um das Engagement für klimafreundliche Mobilität zu unterstützen, habe die Stadt Abstellbügel in das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation aufgenommen.

Nachhaltige Mobilität im Blick

Auch der Beigeordnete Manuel Steinbrenner (Die Grünen), selbst als Pendler viel mit Bahn und Rad unterwegs, unterstützt die Aktion: Das Stadtradeln „ist für unsere Stadt eine wichtige und fest etablierte Veranstaltung“, die zeigt, „dass Radfahren in der Stadt Kaiserslautern weiterhin an Bedeutung gewinnt“, sagt er.

Für den Zeitraum des Stadtradelns haben der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und die Evangelische Allianz sowie der Radsportverein Mehlingen wieder Touren verschiedener Schwierigkeitsgrade organisiert. Die genauen Zeiten sind auf einem Aktionsflyer abgedruckt, der an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet oder online unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern zu finden ist. Vorab sollten sich Mitradler auf den Internetseiten des Stadtradelns oder des ADFC informieren, ob die Touren wie geplant stattfinden.

Die Abschlussveranstaltung wird am 19. September im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche stattfinden. Die Aktionswoche will auf nachhaltige Mobilität und den gemeinsam genutzten öffentlichen Raum aufmerksam machen.