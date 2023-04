Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Radfahren ist in diesem Jahr so gefragt wie selten zuvor. Es ist gesund und umweltschonend zugleich. Doch die Lieferzeiten der Händler reichen teilweise bis ins nächste Jahr. Leihräder bietet seit einiger Zeit die Stadt Kaiserslautern zusammen mit den SWK Stadtwerken, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Leipziger Fahrradverleiher Nextbike. Spiegelt sich das große Interesse auch dort wider?

Seit Juni 2017 sieht man die auffällig blauen Miet-Gefährte mit dem beflügelten Fahrrad als Emblem an vielen Ecken in der Innenstadt. An 24 VRN-Nextbike-Stationen stehen den Kaiserslauterern