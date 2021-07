Einen schlechten und außerdem gefährlichen Scherz hat sich ein Junge am Mittwochmittag in der Bremerstraße geleistet, wie die Polizei mitteilt. Dabei entstand Sachschaden an einem Fahrzeug eines Rettungsdienstes. Die Polizei ermittelt dennoch wegen Verkehrsgefährdung.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der 12-Jährige im Waldgebiet ein schrottreifes Fahrrad gefunden. Dieses warf er zunächst eine Böschung hinunter, wobei sich das Hinterrad löste. Dieses Hinterrad warf der Junge anschließend hinter den Hecken hervor und einen Abhang in Richtung Straße hinunter, wo es auf die Fahrbahn rollte. Dort näherte sich gerade ein Krankentransportwagen, der zwar ohne Sondersignale fuhr, aber dennoch auf dem Weg zu einem Patienten war.

Die Fahrerin erkannte im letzten Moment einen von rechts kommenden Gegenstand und machte eine Vollbremsung – dennoch prallte das Rad gegen die rechte Seite des Fahrzeugs und hinterließ eine Delle.

Es kam noch zu einem kurzen Gespräch zwischen den Rettungsdienstmitarbeitern und zwei Jungs. Aber noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife machte sich einer der beiden aus dem Staub. Der andere stand den Beamten Rede und Antwort und beschrieb die Situation, die er nach eigenen Angaben nur beobachtet hatte. Selbst daran beteiligt sei er nicht gewesen.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Werfer und seine Eltern noch nicht zu Hause erreicht. Das Gespräch mit ihnen stehe noch aus.