Wer in diesen Tagen den Führerschein erwerben will, ob für Pkw oder Motorrad, braucht Geduld. „Der Nachholbedarf an Fahrstunden ist groß, wir kommen nicht mehr nach“, sagt Roland Theiss. Zusammen mit seinem Sohn Oliver führt er die Fahrschule „Fit For Drive“ in Kaiserslautern. Coronabedingt war die Fahrschule acht Wochen, von Mitte März bis Mitte Mai, geschlossen. „Die Fahrstunden, die ausgefallen sind, müssen nachgeholt werden. Wir haben aber nicht mehr Fahrlehrer.“ Für Motorradstunden wäre diese Zeit ideal gewesen. „Da haben Fahrlehrer und Fahrschüler keinen Kontakt.“ Jetzt stehe die Fahrschule vor einer Nachfrage nach Fahrstunden, die die Kapazität übersteigt.

Für 30 bis 50 Kandidaten ist Wartezeit angesagt. Verschärft werde diese durch Fristen bei Behörden, weiß Roland Theiss und verweist auf Bescheinigungen für einen Erste-Hilfe-Kurs und die Zulassungsbescheinigung zur Fahrprüfung bei den Behörden. Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit dem TÜV. Die Verlegung der Disposition für die Theorieprüfung sei von Kaiserslautern nach Ludwigshafen verlegt worden, was wiederum zu Wartezeiten geführt habe. Was den Abstand zwischen Fahrschüler und Fahrlehrer bei Übungsfahrten angeht, sei der gleichgeblieben. „Wir können ja das Auto nicht breiter machen, als es ist.“ Gesichtsmasken für Schüler und Lehrer sind Pflicht. Fahrschüler tragen zusätzlich Einmal-Handschuhe. Nach jedem Wechsel werden Armaturenbrett, Schaltung und Bedienungselemente desinfiziert, der Innenraum kräftig gelüftet.

„Unsere Aufgaben sind nicht einfacher geworden“, verweist Roland Theiss auf die gestiegenen Temperaturen in diesen Tagen. Den ganzen Tag im klimatisierten Wagen unterwegs sein, sei nicht gesundheitsförderlich. Jugendliche, die den Führerschein fürs Auto erwerben wollen, sind in der Regel zwischen 16,5 und 18 Jahren. Das Alter von Bewerbern für den Motorradführerschein liege zwischen 20 und 50 Jahren. Auch nach 32 Jahren Fahrschulpraxis freut sich Roland Theiss immer wieder aufs Neue, wenn er jungen Leuten verantwortungsvolles Fahren nahebringen kann und diese gute Prüfungsergebnisse erzielen.