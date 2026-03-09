Der SV Steinwenden verliert zum dritten Mal seit der Winterpause. Dabei wäre für den SV deutlich mehr drin gewesen.

Gut gespielt, jedoch keine Punkte eingetütet. So oder so ähnlich kann man die Verbandsliga-Partie des SV Steinwenden gegen die TB Jahn Zeiskam kurz und knapp zusammenfassen. Bei der unglücklichen 0:1 Heimniederlage des SV Steinwenden nutzten die Gäste eine ihrer wenigen Torchancen zum Torerfolg und bestraften den SVS für seine fahrlässige Chancenverwertung, vor allem in der ersten Halbzeit. Bei perfektem Fußballwetter fehlte am Sonntagnachmittag in Steinwenden nicht viel, um dem eigenen Anhang den Tag noch zusätzlich zu versüßen. In einer eher chancenärmeren Partie war den Beteiligten zur Halbzeit klar: Wer das erste Tor schießt, wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den Platz als Sieger verlassen.

Steinwenden kam gut in die Partie und hatte in der ersten Hälfte durch Anton Artemov die größte Gelegenheit in Führung zu gehen, doch sein Schuss aus aussichtsreicher Position war zu ungenau. Zweikämpfe im Mittelfeld dominierten das Geschehen, Schiedsrichter Steffen Rößler aus Alzey hatte eine gute Linie und ließ das Spiel auf beiden Seiten großzügig laufen. Das Tor des Tages gelang Zeiskam in der 78. Minute. Jannis Fetzner bekam den Ball auf Höhe Strafraumgrenze, behielt den Überblick und platzierte das Leder mit einem strammen Linksschuss unter die Latte.

Überzahl kommt zu spät

Der SVS bäumte sich nach dem Rückstand auf, doch eine echte Möglichkeit für den Ausgleich blieb aus. Auch als die Gäste sich in der 89. Minute dezimierten, der eingewechselte Muhammed Demirci sah nach Beleidigung die Rote Karte, und der SVS nochmal Rückenwind bekam, reichte es nicht mehr zum Punktgewinn. Nach drei Niederlagen seit der Winterpause ist die Mannschaft von Sascha Hammann nun in den nächsten Wochen gefordert, um die nötigen Punkte einzufahren um das gute Polster, das man sich in der Vorrunde aufgebaut hat, nicht komplett schmelzen zu lassen. Die nächsten Gegner heißen Herxheim, Marienborn und Morlautern, da will der SVS endlich die Punkte holen, um den Abstand zur Abstiegszone zu vergrößern.