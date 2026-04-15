Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag Fahrerflucht begangen. Gegen 15 Uhr rammte er einen am Fahrbahnrand in der Feuerbachstraße geparkten Peugeot und fuhr davon, berichtet die Polizei. An dem Auto entstand Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Besonders die Frontkarosserie war betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 36914299 entgegen.