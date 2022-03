Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei einen schwarzen VW Golf finden, der im Zusammenhang mit einer Fahrerflucht steht. Der Fahrer soll in der Nacht zu Montag beim Abbiegen von der Logenstraße in die Richard-Wagner-Straße gegen einen am Straßenrand geparkten Mazda gefahren sein. Durch den Aufprall wurde der Mazda auf einen davor geparkten Skoda geschoben. Eine Zeugin erkannte den Wagen und meldete sich bei der Polizei. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde eine weitere Zeugin ausfindig gemacht.