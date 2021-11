Kurz vor Mitternacht hat ein 38-jähriger Opel-Fahrer laut Polizei am Donnerstag in der Bahnstraße in Landstuhl durch seine „Schlangenlinienfahrt“ eine Polizeistreife auf den Plan gerufen, heißt es im Polizeibericht. Die Polizisten stellten bei der anschließenden Verkehrskontrolle fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.