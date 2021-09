Der Zustand etlicher Straßen in Kaiserslautern lässt zu wünschen übrig. Jedoch werden nicht unbedingt jene Straßen zuerst saniert wird, die im schlechtesten Zustand sind, erklärt die Stadtverwaltung.

Eine Leserin aus der Lutzerstraße am Adolph-Kolping-Platz wunderte sich über die Sanierung einer weniger geschädigten Straße, während bei ihr vor der Haustür „in den 28 Jahren, in denen ich hier wohne, nichts passiert ist“. Lediglich die alljährlichen Frostschäden würden immer wieder ausgebessert. „In Siegelbach habe ich kürzlich überrascht festgestellt, dass der Belag des Sigeloring komplett erneuert wurde, obwohl der Zustand gar nicht so schlecht war.“

Rund 40 Prozent der Straßen in Kaiserslautern haben Schäden

Nicht allein der Fahrbahnzustand sei für eine Sanierung ausschlaggebend, erläutert Nadin Robarge, Pressesprecherin der Stadt. Eine Zustandserfassung aus dem Jahr 2018 habe ergeben, dass rund 40 Prozent der Straßen Kaiserslauterns Schäden aufweist, die zumindest intensiv beobachtet werden müssten. „Da aber das Budget endlich ist, müssen Prioritäten gesetzt werden“, bei denen nicht allein der Zustand, sondern beispielsweise auch die ÖPNV-Nutzung, Radverkehrsnutzung und lokale Bedeutung herangezogen werden.

„Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die Straße in einem noch verkehrssicheren Zustand zu halten“, erklärt Robarge. Die Lutzerstraße stehe aktuell nicht zum Ausbau an. Auf den Sigeloring „wurde lediglich ein Dünnschichtbelag in Kaltbauweise in einer Stärke von einem Zentimeter aufgebracht“. Dies sei möglich, solange noch keine erheblichen Vorschäden, wie Flickstellen, vorhanden sind. „Mit dem Dünnschichtbelag wird versucht, die ,Lebensdauer’ einer Straße zu verlängern und weitergehende Schäden zu vermeiden.“ Er sei aber nicht vergleichbar mit einem Vollausbau bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern, der in der Lutzerstraße notwendig wäre.